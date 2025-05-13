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15:07, 13 мая 2025Россия

Глава Дагестана призвал не вдохновляться распродажами после погрома и давки в Кизляре

Меликов призвал не вдохновляться распродажами после давки в магазине Дагестана
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Глава Дагестана Сергей Меликов после погрома и давки в магазине Кизляра заявил, что не нужно вдохновляться чужими примерами «черных пятниц». Его слова приводит местная администрация в Telegram-канале.

«Нельзя так испытывать людей. Да, есть те, кто живут небогато, но зачем их провоцировать, не проявляя никакой жалости?» — задался вопросом Меликов. Он предложил вместо подобной распродажи, которая была в магазине Кизляра, передавать одежду по сниженной цене тем, кто в ней нуждается: например, многодетным семьям, семьям участников СВО или ветеранам.

Сотрудники правоохранительных органов, как сообщили в администрации главы Дагестана, уже начали проверку. Власти обещали после случившегося принять конкретные меры.

Давка в магазине Кизляра произошла в начале мая после того, как магазин запустил акцию «Все за 99 рублей». В сети появились кадры толп людей у торговой точки, которые пытаются попасть в нее из-за больших скидок. Магазин не справился с огромным наплывом покупателей и там произошел погром. Магазины сети впоследствии закрылись на несколько дней,.

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