Глава Дагестана призвал не вдохновляться распродажами после погрома и давки в Кизляре

Меликов призвал не вдохновляться распродажами после давки в магазине Дагестана

Глава Дагестана Сергей Меликов после погрома и давки в магазине Кизляра заявил, что не нужно вдохновляться чужими примерами «черных пятниц». Его слова приводит местная администрация в Telegram-канале.

«Нельзя так испытывать людей. Да, есть те, кто живут небогато, но зачем их провоцировать, не проявляя никакой жалости?» — задался вопросом Меликов. Он предложил вместо подобной распродажи, которая была в магазине Кизляра, передавать одежду по сниженной цене тем, кто в ней нуждается: например, многодетным семьям, семьям участников СВО или ветеранам.

Сотрудники правоохранительных органов, как сообщили в администрации главы Дагестана, уже начали проверку. Власти обещали после случившегося принять конкретные меры.

Давка в магазине Кизляра произошла в начале мая после того, как магазин запустил акцию «Все за 99 рублей». В сети появились кадры толп людей у торговой точки, которые пытаются попасть в нее из-за больших скидок. Магазин не справился с огромным наплывом покупателей и там произошел погром. Магазины сети впоследствии закрылись на несколько дней,.