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07:47, 13 мая 2025Мир

Мадуро осудил встретивших День Победы в Киеве лидеров Запада

Мадуро: Призывы лидеров ЕС к войне, санкциям и насилию в День Победы позорны
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexander Zemlianichenko / Reuters

Президент Венесуэлы Николас Мадуро осудил лидеров ЕС, которые встретились в День Победы над нацизмом в Киеве и использовали праздник в качестве повода для призывов к войне, насилию и новым санкциям. Об этом он заявил в эфире телепрограммы «С Мадуро плюс» на канале Venezolana de Televisión.

«Очень грустно видеть, как некоторые лидеры этого коллективного Запада в 2025 году поехали праздновать 80 лет [Победы] в столицу мирового наци-фашизма, где правит, мягко сказать, пронацистское правительство. Потому что правительство, которое находится в Киеве, на Украине, — это правительство, защищающее нацистские течения, уничтожавшие украинский народ и народы СССР», — подчеркнул Мадуро.

Ранее председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук выразил мнение, что прибывшие в Киев 10 мая президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьеры Британии и Польши Кир Стармер и Дональд Туск собрались, чтобы выдвинуть новый ультиматум России. При этом российский лидер Путин предложил украинской стороне прямые переговоры, отказ от которых будет означать «публичный отказ от мира».

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