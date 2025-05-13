Мадуро: Призывы лидеров ЕС к войне, санкциям и насилию в День Победы позорны

Президент Венесуэлы Николас Мадуро осудил лидеров ЕС, которые встретились в День Победы над нацизмом в Киеве и использовали праздник в качестве повода для призывов к войне, насилию и новым санкциям. Об этом он заявил в эфире телепрограммы «С Мадуро плюс» на канале Venezolana de Televisión.

«Очень грустно видеть, как некоторые лидеры этого коллективного Запада в 2025 году поехали праздновать 80 лет [Победы] в столицу мирового наци-фашизма, где правит, мягко сказать, пронацистское правительство. Потому что правительство, которое находится в Киеве, на Украине, — это правительство, защищающее нацистские течения, уничтожавшие украинский народ и народы СССР», — подчеркнул Мадуро.

Ранее председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук выразил мнение, что прибывшие в Киев 10 мая президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьеры Британии и Польши Кир Стармер и Дональд Туск собрались, чтобы выдвинуть новый ультиматум России. При этом российский лидер Путин предложил украинской стороне прямые переговоры, отказ от которых будет означать «публичный отказ от мира».