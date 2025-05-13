Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:39, 13 мая 2025Интернет и СМИ

Малышева призвала россиян немедленно включить в рацион один продукт

Врач Малышева призвала есть бычье сердце из-за высокого содержания железа
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Елена Малышева

Елена Малышева. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Врач и телеведущая Елена Малышева и ее соведущие, офтальмолог Михаил Коновалов, иммунолог Андрей Продеус и кардиолог Герман Гандельман, рассказали о пользе бычьего сердца для организма. Выпуск, в котором специалисты призвали россиян включить этот продукт в рацион, доступен на сайте телеканала.

Коновалов заявил, что в 100 граммах бычьего сердца содержатся три суточные нормы витамина В12. Этот элемент, подчеркнул врач, предупреждает дистрофию сетчатки — состояние, из-за которого возникает слепота. Продеус, в свою очередь, добавил, что употреблять бычье сердце необходимо из-за высокого содержания в нем железа. «Железо (...) помогает иммунной клетке видеть врага, быть зубастой, производить антитела и активно убивать микробы», — объяснил иммунолог.

Гандельман также сообщил, что в этом продукте есть хром, предотвращающий появление атеросклеротических бляшек. «Вывод очень простой: [бычье] сердце нужно немедленно включить в свой рацион», — заключила Малышева.

Ранее врачи назвали самые полезные напитки в жару. К ним специалисты, в частности, отнесли холодный кофе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Воюем дальше, команды "стоп" не было». Что говорят российские военкоры о грядущих переговорах в Стамбуле?

    Трамп предостерег Европу

    Представитель Депардье отреагировал на приговор актеру

    Зеленский решил еще раз приехать в Ватикан

    Малышева призвала россиян немедленно включить в рацион один продукт

    Трамп захотел «дать шанс» Сирии и снять с нее санкции

    Политолог объяснил выдвигаемые Зеленским условия для встречи с Путиным

    Ким Кардашьян пришла в суд по делу о хищении украшений в бриллиантах на миллион долларов

    Информацию о полете Зеленского в Турцию опровергли

    Мужчина остался с «отваливающейся» головой после укуса клеща

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости