Малышева призвала россиян немедленно включить в рацион один продукт

Врач Малышева призвала есть бычье сердце из-за высокого содержания железа

Врач и телеведущая Елена Малышева и ее соведущие, офтальмолог Михаил Коновалов, иммунолог Андрей Продеус и кардиолог Герман Гандельман, рассказали о пользе бычьего сердца для организма. Выпуск, в котором специалисты призвали россиян включить этот продукт в рацион, доступен на сайте телеканала.

Коновалов заявил, что в 100 граммах бычьего сердца содержатся три суточные нормы витамина В12. Этот элемент, подчеркнул врач, предупреждает дистрофию сетчатки — состояние, из-за которого возникает слепота. Продеус, в свою очередь, добавил, что употреблять бычье сердце необходимо из-за высокого содержания в нем железа. «Железо (...) помогает иммунной клетке видеть врага, быть зубастой, производить антитела и активно убивать микробы», — объяснил иммунолог.

Гандельман также сообщил, что в этом продукте есть хром, предотвращающий появление атеросклеротических бляшек. «Вывод очень простой: [бычье] сердце нужно немедленно включить в свой рацион», — заключила Малышева.

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