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15:34, 13 мая 2025Бывший СССР

Путин сравнил принудительную мобилизацию на Украине с отловом собак

Путин: На Украине в ходе мобилизации людей вылавливают, как собак на улице
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Sergey Bobylev / Host agency RIA Novosti / Handout / Reuters

На Украине в ходе принудительной мобилизации в Вооруженные силы Украины (ВСУ) военкомы вылавливают людей на улице, как собак. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Я хочу обратить внимание на то, что если киевские власти занимаются принудительной мобилизацией, людей как собак вылавливают на улице, то у нас — ребята идут сами», — подчеркнул глава государства.

Путин добавил, что ежемесячно на службу в армию России приходит не менее 50 тысяч добровольцев.

17 марта на Украине узаконили незаконную мобилизацию. Верховная Рада приняла запрет на увольнение со службы в ВСУ граждан, которые были призваны с нарушениями.

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