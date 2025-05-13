Раскрыты подробности о найденном без глаз голом мужчине в российском городе

Найденный мертвым без глаз мужчина в Екатеринбурге оказался родом из Башкирии

На пустыре в российском городе найден голый мужчина с выколотыми глазами

Начало событий в новости На пустыре в российском городе найден голый мужчина с выколотыми глазами

Найденный без признаков жизни и без глаз голый мужчина в Екатеринбурге оказался 20-летним жителем Башкирии. Об этом сообщает URA.RU.

По данным агентства, предварительно, прибывшие на место правоохранители рассматривают версию, что пострадавший мог стать жертвой расправы. Кроме того, осмотревшие тело эксперты сделали вывод по найденным экземам на нем, что молодой человек был наркоманом.

По информации источника URA.RU, в 20 метрах от потерпевшего силовики нашли одежду и его личные вещи. Также он сообщил, что осмотревшие молодого человека специалисты предположили, что расправившиеся с ним злоумышленники могли специально притащить его на пустырь. Он отметил, что такой вывод оперативники сделали исходя из позы мужчины.

Ранее сообщалось, что голого мужчину с выколотыми глазами без признаков жизни обнаружили прохожие в Верх-Исетском районе города

