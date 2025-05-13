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22:36, 13 мая 2025Экономика

Россиянам назвали способ наказать соседа за оставленный на лестничной клетке мусор

Эксперт по ЖКХ Сергеев: Оставленный на лестнице мусор может привести к штрафу
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Unsplash

За оставленный на лестничной клетке или в урне у подъезда мусорный пакет можно получить штраф. Способ наказать соседа, который не соблюдает правила обращения с твердыми коммунальными отходами, россиянам назвал руководитель практики разрешения споров в сфере ЖКХ, экологии и природопользования московской коллегии адвокатов «Арбат» Сергей Сергеев в разговоре с «Абзацем».

Эксперт отметил, что штраф для нарушителя за подобное несоблюдение правил управления многоквартирными домами будет небольшим и составит 1500-2000 рублей. Чтобы привлечь к ответственности недобросовестного соседа, понадобится обратиться к управляющей компании, которая обслуживает дом, и рассказать об обнаруженном нарушении, приложив фото или видео в качестве доказательства.

«Можете поговорить с соседом лично, если это подходит. Второй вариант — вы обращаетесь в управляющую организацию, жилищную инспекцию, пишете заявление, прикладываете фотографии, фиксируете, указываете все факты нарушений каким-то конкретным собственником либо собственниками, просите провести проверку. Дальше уже контролируйте процесс в рабочем порядке», — поделился информацией Сергеев.

Ранее в пресс-службе «Росводоканала» сообщили, что на соседа, отказывающегося пускать коммунальщиков в квартиру, можно подать в суд. От него также можно добиться компенсации, если из-за недопуска специалистов в помещение возникли убытки.

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