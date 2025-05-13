Российские туристы массово застряли в Турции после майских праздников

АТОР: Турецкие авиакомпании восстановят регулярное сообщение с Москвой к 14 мая

Российские туристы застряли в Турции из-за сбоя в расписании местных авиакомпаний, на которое повлияли майские праздники в Москве. О массовых задержках авиарейсов сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Закрытие воздушного пространства над Москвой в преддверии 9 Мая повлекло массовую задержку и отмену рейсов из Турции. По данным источника, 73 процента сбоев приходится на перелеты из Антальи, среднее время задержки составляет около 4,5 часа.

Сейчас турецкая авиакомпания Turkish Airlines задерживает один из десяти рейсов, у Pegasus Airlines, которая предварительно сократила авиасообщения с Россией, задержек длительностью более часа нет. Авиакомпании рассчитывают восстановить регулярное расписание только к 14 мая.

Ранее российским туристам предложили альтернативу люковому отдыху в Турции. Путевка на Каспийском море с размещением в пятизвездочном отеле на западе Казахстана обойдется на 30 процентов дешевле, чем в аналогичных турецких гостиницах.