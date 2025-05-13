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11:03, 13 мая 2025Путешествия

Российские туристы массово застряли в Турции после майских праздников

АТОР: Турецкие авиакомпании восстановят регулярное сообщение с Москвой к 14 мая
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: David Zorrakino / Reuters

Российские туристы застряли в Турции из-за сбоя в расписании местных авиакомпаний, на которое повлияли майские праздники в Москве. О массовых задержках авиарейсов сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Закрытие воздушного пространства над Москвой в преддверии 9 Мая повлекло массовую задержку и отмену рейсов из Турции. По данным источника, 73 процента сбоев приходится на перелеты из Антальи, среднее время задержки составляет около 4,5 часа.

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Сейчас турецкая авиакомпания Turkish Airlines задерживает один из десяти рейсов, у Pegasus Airlines, которая предварительно сократила авиасообщения с Россией, задержек длительностью более часа нет. Авиакомпании рассчитывают восстановить регулярное расписание только к 14 мая.

Ранее российским туристам предложили альтернативу люковому отдыху в Турции. Путевка на Каспийском море с размещением в пятизвездочном отеле на западе Казахстана обойдется на 30 процентов дешевле, чем в аналогичных турецких гостиницах.

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