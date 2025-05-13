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18:39, 13 мая 2025Экономика

В российском регионе в километре от жилых домов построят крематорий

В Самарской области разрешили построить крематорий в километре от жилых домов
Виктория Клабукова

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

Власти Самарской области выдали разрешение на строительство крематория всего в километре от жилых домов. Местные жители годами протестовали против данного проекта, напоминает портал «63.ru».

Строительство намечено вблизи села Кривое Озеро Красноярского района и было одобрено региональным Минстроем. По словам чиновников, проект соответствует всем санитарным, градостроительным и экологическим требованиям. Сельчане выступают против строительства последние четыре года. Место строительства, по их мнению, выбрано нерационально: в округе, помимо населенного пункта, располагаются частные дома, детские лагеря и турбазы. Как подчеркивают местные жители, крематорий планируется возвести на выезде из села. «Один вид и ежедневное лицезрение вызовут только негативные эмоции, согласитесь. Объяснения, что при строительстве будут учтены все санитарные нормы, очень сомнительны», — негодуют сельчане.

Другая жительница села обращает внимание на бесперспективность такого выбора. «Ваш крематорий утонет первой же весной в этом месте! Трасса в этом двухполосная, аварийно-опасная. Катафалки будут создавать помехи движению», — считает она. Сельчане требуют представителей Минстроя предоставить документы, на основе которых было выдано разрешение — бумаги собираются передать в Генпрокуратуру и правительство РФ. В Следственный комитет самарцы обращались еще весной прошлого года — тогда ситуацией заинтересовался лично Александр Бастрыкин.

Ранее в другом российском городе, Улан-Удэ, жители выступили против возведения колонии на 3000 мест. Стоимость проекта оценивается в 20 миллиардов рублей. Взамен местные власти предлагают горожанам провести воду и построить дорогу.

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