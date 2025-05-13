Трамп исключил Израиль из переговоров по Ближнему Востоку

FT: Трамп исключил Израиль из переговоров с Ираном и Саудовской Аравией

Президент США Дональд Трамп исключил Израиль из числа участников переговоров по нормализации отношений с Ираном и Саудовской Аравией. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

«США продолжают преподносить [премьер-министру Израиля Биньямину] Нетаньяху сюрпризы, исключая Израиль из заключаемых им сделок. Следующим шагом может стать потенциальная гражданская ядерная сделка с Саудовской Аравией, которая обойдет первоначальное предложение о нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией в обмен на оборонный пакт между Саудовской Аравией и США», — сказано в сообщении.

Причиной этого, по мнению издания, стали планы Ирана по возобновлению военной операции в секторе Газа.

Ранее появилась информация, что Дональд Трамп был недоволен консультациями своего бывшего советника по нацбезопасности Майка Уолтца с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по политике в отношении Ирана.