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10:11, 13 мая 2025Мир

Трамп исключил Израиль из переговоров по Ближнему Востоку

FT: Трамп исключил Израиль из переговоров с Ираном и Саудовской Аравией
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп исключил Израиль из числа участников переговоров по нормализации отношений с Ираном и Саудовской Аравией. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

«США продолжают преподносить [премьер-министру Израиля Биньямину] Нетаньяху сюрпризы, исключая Израиль из заключаемых им сделок. Следующим шагом может стать потенциальная гражданская ядерная сделка с Саудовской Аравией, которая обойдет первоначальное предложение о нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией в обмен на оборонный пакт между Саудовской Аравией и США», — сказано в сообщении.

Причиной этого, по мнению издания, стали планы Ирана по возобновлению военной операции в секторе Газа.

Ранее появилась информация, что Дональд Трамп был недоволен консультациями своего бывшего советника по нацбезопасности Майка Уолтца с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по политике в отношении Ирана.

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