Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
10:35, 13 мая 2025Путешествия

Турист нокаутировал незнакомца во время массовой драки в Таиланде и попал на видео

Daily Mail: Австралиец нокаутировал незнакомца в Паттайе и попал на видео
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Австралийский турист нокаутировал незнакомца во время массовой драки в баре на тайском курорте Паттайя и попал на видео. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что конфликт произошел 5 мая. Австралиец напился в баре, а после закрытия заведения стал вести себя шумно и вступил в конфликт с другими иностранцами. На кадрах, сделанных очевидцами, видно, как дебошир бьет кулаком в лицо оппонента, а тот падает без сознания. Затем он и его приятель стали бить и других участников ссоры.

В результате случившегося трое человек попали в больницу, а преступники скрылись в неизвестном направлении. Полиции удалось установить личность австралийца и задержать его, однако его сообщник все еще не найден.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина обвинила Китай в «поддержке агрессии» за участие в параде Победы в Москве. Как на это ответил Пекин?

    Россиянин пять лет насиловал маленькую дочь и попался благодаря подруге девочки

    Победители Всероссийской олимпиады школьников получат дополнительную стипендию

    Лебедева и Дудя обязали удалить видео с оскорблениями Мизулиной

    Мужчина готовил диверсию в Херсонской области по заданию СБУ и попался

    Россиянку задержали по делу о смертельных гонках

    Во Франции Депардье признали виновным по делу о домогательствах

    Путин высказался о таланте актрисы Гребешковой

    Пассажирка напилась водки в самолете, ударила стюардессу и избежала наказания

    Олимпийский чемпион Захаров объявил о завершении карьеры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости