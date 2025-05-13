Турист нокаутировал незнакомца во время массовой драки в Таиланде и попал на видео

Daily Mail: Австралиец нокаутировал незнакомца в Паттайе и попал на видео

Австралийский турист нокаутировал незнакомца во время массовой драки в баре на тайском курорте Паттайя и попал на видео. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что конфликт произошел 5 мая. Австралиец напился в баре, а после закрытия заведения стал вести себя шумно и вступил в конфликт с другими иностранцами. На кадрах, сделанных очевидцами, видно, как дебошир бьет кулаком в лицо оппонента, а тот падает без сознания. Затем он и его приятель стали бить и других участников ссоры.

В результате случившегося трое человек попали в больницу, а преступники скрылись в неизвестном направлении. Полиции удалось установить личность австралийца и задержать его, однако его сообщник все еще не найден.