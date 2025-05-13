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11:10, 13 мая 2025Мир

В США усомнились в эффективности подхода Трампа к дипломатии

Bloomberg: В США усомнились в эффективности подхода Трампа к дипломатии
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

В усилиях администрации президента США Дональда Трампа по прекращению конфликтов на Украине и в Газе потенциал все еще больше, чем реализация. Об этом заявил экс-посланник Белого дома на Ближнем Востоке при президенте Билле Клинтоне, научный сотрудник Вашингтонского института ближневосточной политики Деннис Росс.

Эксперт усомнился в эффективности подхода американского лидера к дипломатии, отметив, что для Трампа «бизнес и трансакции на первом месте, и выполнение того, что он определяет как интересы Америки, на первом месте».

В свою очередь, старший научный сотрудник Американского института предпринимательства, работавший в администрации экс-президента Джорджа Буша — младшего, Кори Шаке обратил внимание на то, что новая администрация стремится к «телегеничной сделке», практически не обращая внимания на ее условия.

«Они не планируют 12-этапный процесс для достижения мира в Газе... Они просто бросают шляпу в воздух и стреляют в нее и смотрят, как люди на это отреагируют», — пояснил эксперт.

Ранее Трамп заявил, что США и Китаю на переговорах по торговым разногласиям удалось добиться перезагрузки. По словам главы Белого дома, китайско-американские отношения развиваются очень хорошо.

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