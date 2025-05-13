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10:48, 13 мая 2025Экономика

Вложения россиян в акции и облигации оценили

Мосбиржа: Физлица в апреле инвестировали в акции и облигации 181,5 млрд рублей
Дмитрий Воронин

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Физлица в апреле инвестировали в акции и облигации на российском фондовом рынке 181,5 миллиарда рублей, из которых 23,8 миллиарда пришлось на акции. Об этом сообщает пресс-служба Мосбиржи.

В предыдущем месяце вложения граждан в этот вид ценных бумаг оценили в 38,7 миллиарда рублей, что называли максимальным притоком с августа 2023 года.

Согласно данным площадки, доля частных инвесторов в объеме торгов акциями и паями биржевых фондов составила в апреле 74,7 процента, несколько увеличившись относительно мартовского 71 процента. Сделки на Мосбирже заключали 3,6 миллиона человек — примерно каждый десятый из 36,7 миллиона имеющих на ней брокерские счета.

Показатель вырос за месяц примерно на 400 тысяч, по итогам 2024 года число брокерских счетов россиян на бирже достигало 35,1 миллиона.

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