Врач назвал гарантированную при приеме «Оземпика» проблему

Эндокринолог Скорогудаева: Прием «Оземпика» убивает желудок

Прием «Оземпика» для похудения гарантировано приведет к проблемам с желудком, считает врач-дерматовенеролог и эндокринолог Ирина Скорогудаева. Об этом она рассказала «Ленте.ру».

«Дело в том, что побочек много, очень, потому что это механизм, который влияет на очень многие вещи в организме и не только на сам сахар. В частности, одна из серьезных проблем у людей, которые используют "Оземпик", желудок погибает быстро и хорошо, лечить его потом придется», — сказала эксперт.

Она пояснила, что при использовании препарата возникает тяжелый гастрит и нарушается весь процесс пищеварения. Врач призвала пить вместе с «Оземпиком» блокаторы протонной помпы: омез, омепразол.

«Без этих препаратов ничего не удается, потому что гастрит начинает обостряться со страшной силой. Мы одно лечим, а другое калечим. И на метаболизм все это, конечно, влияет», — отметила Скорогудаева.

Другие побочные эффекты зависят от того, в каком состоянии организм был изначально. Она напомнила, что изначально «Оземпик» был разработан для лечения сахарного диабета.

«Препарат не благополучный и, честно говоря, делают уже от безвыходности, когда совсем уже ничего не помогает. Но всем подряд здоровым людям внедряться в такие сложные метаболические процессы не надо», — резюмировала врач, подчеркнув, что проблемы с желудком проявятся совершенно точно.

Ранее издание The Sun со ссылкой на исследования сообщало о том, что уколы «Оземпика» могут спровоцировать болезни глаз и, как следствие, слепоту. Ученые установили, что пациентам с диабетом, которым назначали семаглутид (активное действующее вещество «Оземпика»), более чем в четыре раза чаще диагностировали переднюю ишемическую нейропатию зрительного нерва. При этом у людей с ожирением препарат увеличивал риск патологии в семь раз по сравнению с теми, кто пользовался другими средствами для снижения веса

