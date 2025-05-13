Жена российского миллиардера снялась топлес для зарубежного журнала

Жена российского миллиардера Владислава Доронина модель Кристина Романова снялась топлес для журнала Numero Netherlands. Соответствующая публикация появилась на странице издания в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

30-летняя манекенщица позировала на размещенном кадре, лежа в воде в кружевной юбке и с обнаженной грудью, которую она прикрыла рукой. Кроме того, избранницу предпринимателя запечатлели без бюстгальтера в распахнутом пальто длины макси и трусах.

В то же время она предстала перед камерой в крошечном топе на тонких бретелях и широких кожаных брюках. Отмечается, что автором снимков стал австралийский фотограф Крис Коллс.

Ранее в мае Кристина Романова показала архивное фото в крошечном бикини, сделанное во время беременности.