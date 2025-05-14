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08:56, 14 мая 2025Экономика

ЕС повысит пошлины на украинские продукты

FT: Евросоюз с 6 июня увеличит пошлины на сельхозпродукцию с Украины
Дмитрий Воронин

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Евросоюз может с 6 июня существенно увеличить пошлины на импорт некоторых товаров с Украины, включая сельскохозяйственную продукцию. Об этом со ссылкой на источники пишет Financial Times (FT).

Как следует из материала, в случае вступления решения в силу, под ударом окажутся поставки кукурузы, сахара, меда и птицы, а Брюссель планирует заменить действующие льготы «переходными мерами» на период обновления торгового соглашения.

В частности, годовую беспошлинную квоту могут разделить на 12 ежемесячных квот с целью сокращения импорта украинских товаров на время переговоров.

Готовящиеся шаги во многом связывают с поддержкой Польшей, которая возглавляет ЕС в первой половине 2025 года, протестов европейских фермеров. Несмотря на них в 2024-м Европа продлила на год беспошлинную торговлю агропродукцией с Украиной.

О том, что в этот раз такого шага не последует на прошлой неделе прямо заявил представитель Еврокомиссии Олоф Гилл. По его словам, вместо этого будут запущены переговоры по интеграции действующего режима в соглашение о свободной торговле с Киевом.

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