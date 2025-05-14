Проживший несколько лет в США итальянец описал стиль российских туристок фразой «ну куда они идут в таком виде?». Об этом он рассказал в беседе с россиянкой, материал опубликован в ее личном блоге «Тут вам не там» на платформе «Дзен».

Мужчина объяснил, что всегда мог отличать русских женщин от всех остальных по нарядным образам. «Я думал: ну куда они идут в таком виде в такое время? Короткая юбка или платье, макияж, красота! Почему не на работе? Наверное, муж работает, а жена просто наряжается», — предположил он.

При этом итальянец признался, что смотреть на таких женщин приятно.

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