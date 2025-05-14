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23:14, 14 мая 2025Россия

Мужчина ворвался в ресторан в центре Москвы и устроил погром

«Осторожно, Москва»: Мужчина устроил погром в ресторане в центре Москвы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

В итальянский ресторан в центре Москвы ворвался мужчина и устроил погром. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Инцидент произошел в заведении, расположенном в районе метро «Китай-город». По словам очевидцев, мужчина вел себя агрессивно — он вооружился сервировочным ножом и угрожал посетителям, попутно разбивая все на своем пути.

«Слава богу, нас всех спрятали. Но вот дверь, к сожалению, эвакуационная была закрыта, что большой минус для ресторана», — рассказали они.

Отмечается, что мужчину ударили стулом по голове, а затем повалили на пол. После этого гостей вывели из ресторана. На место происшествия вызвали полицию.

Ранее в московском ресторане «Экспедиция» вспыхнул пожар. В заведении загорелся вентиляционный короб, после чего огонь перекинулся на летнюю веранду на втором этаже. Предварительно, никто не пострадал.

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