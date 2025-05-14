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13:42, 14 мая 2025Ценности

Популярная в 1980-х супермодель высказалась о старении

Популярная в 80-х супермодель Ким Алексис заявила о давлении на стареющих женщин
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: @the_kimalexis

Популярная в 1980-х супермодель Ким Алексис высказалась о старении. Пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

64-летняя манекенщица отметила, что поклонницы периодически спрашивают ее, как справиться с давлением общества на стареющих женщин. По словам знаменитости, данная проблема действительно актуальна. «Существует огромное давление, направленное на то, чтобы оставаться молодой и красивой, но старение неизбежно», — заявила она.

При этом Алексис отметила, что бороться с возрастными изменениями бессмысленно, а привлекательность зависит от личностных качеств. «Я считаю, что нам нужно отпустить то, что мы не можем контролировать, и жить с этим в ладу. Я убеждена, что красота исходит изнутри, из чувства принятия мира и осознания того, что ты достойный человек», — резюмировала модель.

В феврале американская актриса Дженнифер Лав Хьюитт показала лицо без макияжа и фильтров в честь 46-летия и заявила о жестокости к стареющим женщинам.

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