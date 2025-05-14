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21:34, 14 мая 2025Мир

Путин обсудил с премьером Малайзии решение ИКАО по MH17

Премьер Малайзии Ибрагим сообщил, что обсудил с Путиным решение ИКАО по MH17
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maxim Zmeyev / Reuters

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим обсудил с президентом России Владимиром Путиным решение Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по крушению самолета Boeing -777-200 Malaysia Airlines, выполнявшего рейс MH17. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Встреча политиков прошла в Кремле в среду, 14 мая. Анвар Ибрагим назвал встречу своевременной возможностью запросить разъяснение у российского правительства после выводов ИКАО. Он также подчеркнул, что Малайзия продолжает добиваться истины и справедливости, а также по-прежнему полна решимости добиться привлечения к ответственности и справедливого решения для жертв и их семей.

Ранее совет ИКАО назвал Россию ответственной за крушение рейса MH17 на востоке Украины.

17 июля 2014 года Boeing авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение. На борту были 298 человек, никто из них не выжил.

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