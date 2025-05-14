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17:28, 14 мая 2025Мир

Путин показал премьеру Малайзии три трона и задал один вопрос

Путин рассмешил премьера Малайзии Ибрагима, задав вопрос про три трона в Кремле
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)
СюжетСаммит АСЕАН

Фото: Михаил Синицын / POOL / РИА Новости

Президент России Владимир Путин рассказал об экскурсии по Кремлю, проведенной для прибывшего с визитом в Москву премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима. Видео его выступления по итогам двусторонней встречи опубликовал официальный Telegram-канал Кремля.

Путин заявил, что в ходе экскурсии по Большому Кремлевскому дворцу показал Ибрагиму Андреевский зал с тремя тронами, после чего задал ему вопрос: «Один трон для царя, один для его жены, а третий, как вы думаете, для кого?»

По словам российского лидера, малайзийский премьер, практически не задумываясь, ответил: «Для второй жены». «Это ответ настоящего мусульманина, представителя исламской культуры», — заключил президент и объяснил, что третий трон на самом деле предназначался для матери царя.

Ранее Анвар Ибрагим пригласил Владимира Путина на саммит АСЕАН, который состоится в октябре. Он отметил, что визит Путина стал бы «большим прорывом» как для Малайзии, так и для всей Юго-Восточной Азии.

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