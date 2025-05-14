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13:36, 14 мая 2025Интернет и СМИ

Названы любимые места для свиданий россиян

Москвичи выбирают для свиданий «Винзавод», петербуржцы — остров Новая Голландия
Маргарита Сурикова
Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Оксана / Фотобанк Лори

Жители Москвы и Санкт-Петербурга назвали самые популярные места для свиданий. Результаты онлайн-опроса дейтинг-сервиса «VK Знакомства», в котором приняли участие пять тысяч человек, оказались в распоряжении «Ленты.ру».

Так, на первом месте у москвичей оказался Центр современного искусства «Винзавод» — туда на свидания приглашают 34 процента опрошенных. Также в топе локаций Москвы оказались городское пространство «Хлебозавод» (29 процентов), музей современного искусства «Гараж» (25 процентов), а также MMOMA и «Дизайн завод» (бывш. Дизайн-завод «Флакон») — по 17 процентов.

У жителей Северной столицы лидером стал остров Новая Голландия, который указали 29 процентов участников. Следом идут культурно-деловое пространство «Севкабель Порт» (26 процентов), музей современного искусства Эрарта (19 процентов), лофт-проект «Этажи» и Анненкирхе (по 14 процентов).

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Жителям Санкт-Петербурга ближе формат культурных свиданий: 82 процента респондентов положительно относятся к такой идее. В свою очередь, у москвичей он пользуется меньшим спросом — 76 процентов. При этом в обоих городах наибольший интерес к такому формату проявляют молодые люди 18-24 лет — 79 процентов в Москве и 83 процента в Санкт-Петербурге.

Для культурного свидания петербуржцы чаще выбирают поход на выставку или в музей (25 процентов), а также на концерт живой музыки (23 процента). Также популярны закрытые кинопоказы (16 процентов) и мастер-классы (13 процентов). В Москве первое место делят выставки и концерты — по 22 процента, на втором месте — кинопоказы (17 процентов), за ними следуют мастер-классы (13 процентов).

Отмечается, что 56 процентов петербуржцев и 51 процент москвичей хотели бы попробовать сходить на свидание в арт-пространство. Почти треть жителей мегаполисов уже пробовали такой формат и остались довольны.

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