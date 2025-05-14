Рейтинг Зеленского изменился перед переговорами

КМИС: Рейтинг Зеленского в первой половине мая вырос до 74 процентов

Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского в первой половине мая 2025 года вырос и достиг 74 процентов. Такие данные показал опрос Киевского международного института социологии (КМИС).

При этом о недоверии к украинскому лидеру высказались 22 процента респондентов. Предыдущее исследование показывало, что президенту доверяют 69 процентов граждан и не доверяют 24 процента.

Отмечается, что опрос проводился со 2 по 12 мая. В нем приняли участие свыше тысячи граждан Украины, проживаюших на территории страны.

11 мая президент России Владимир Путин публично предложил украинской стороне возобновить прямые переговоры с Россией. Для этого он предложил провести встречу 15 мая в Стамбуле.