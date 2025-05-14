Разгневанная сотрудница российского лоукостера набросилась на пассажирку и попала на видео

Сотрудница авиакомпании «Победа» набросилась на клиентку во время спора

Разгневанная сотрудница российского лоукостера «Победа» попала на видео пассажирки, когда набросилась на нее во время спора из-за регистрации на рейс. Об этом сообщил Telegram-канал «ТурДом».

Инцидент произошел в офисе авиакомпании в Дагестане. На кадрах видно, как работница перевозчика в ходе разговора с клиенткой кидается на нее, чтобы вырвать телефон из рук.

По данным источника, пара летела рейсом из Абу-Даби в Москву, но столкнулась с проблемами во время пересадки в аэропорту Махачкалы. Самолет из Объединенных Арабских Эмиратов задержался, оставив на стыковку лишь 1 час от заявленного времени в 1 час 40 минут.

Женщина успела подойти к стойке регистрации, но второй пассажир задержался при получении багажа. «Было еще 9 минут. Представитель компании сказала не переживать и пообещала все сделать и зарегистрировать нас на рейс», — сообщила клиентка «Победы» в соцсетях. В итоге ей предложили лететь одной, но она отказалась.

«Нас зарегистрировали на рейс на следующий день со словами: "Скажите спасибо!" — и отказали предоставлять гостиницу и питание», — рассказала россиянка. Пассажиры утверждают, что сотрудники «Победы» угрожали снять их с рейса за то, что они попросили гостиницу на ночь. Результатом скандала стал вызов полиции сотрудниками авиаперевозчика. Однако те встали на сторону клиентов, которые требовали предоставить услуги, связанные с переносом вылета.