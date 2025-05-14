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14:04, 14 мая 2025Путешествия

Разгневанная сотрудница российского лоукостера набросилась на пассажирку и попала на видео

Сотрудница авиакомпании «Победа» набросилась на клиентку во время спора
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Разгневанная сотрудница российского лоукостера «Победа» попала на видео пассажирки, когда набросилась на нее во время спора из-за регистрации на рейс. Об этом сообщил Telegram-канал «ТурДом».

Инцидент произошел в офисе авиакомпании в Дагестане. На кадрах видно, как работница перевозчика в ходе разговора с клиенткой кидается на нее, чтобы вырвать телефон из рук.

По данным источника, пара летела рейсом из Абу-Даби в Москву, но столкнулась с проблемами во время пересадки в аэропорту Махачкалы. Самолет из Объединенных Арабских Эмиратов задержался, оставив на стыковку лишь 1 час от заявленного времени в 1 час 40 минут.

Женщина успела подойти к стойке регистрации, но второй пассажир задержался при получении багажа. «Было еще 9 минут. Представитель компании сказала не переживать и пообещала все сделать и зарегистрировать нас на рейс», — сообщила клиентка «Победы» в соцсетях. В итоге ей предложили лететь одной, но она отказалась.

«Нас зарегистрировали на рейс на следующий день со словами: "Скажите спасибо!" — и отказали предоставлять гостиницу и питание», — рассказала россиянка. Пассажиры утверждают, что сотрудники «Победы» угрожали снять их с рейса за то, что они попросили гостиницу на ночь. Результатом скандала стал вызов полиции сотрудниками авиаперевозчика. Однако те встали на сторону клиентов, которые требовали предоставить услуги, связанные с переносом вылета.

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