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19:24, 14 мая 2025Экономика

Рост цен в России ускорился

Недельная инфляция в России выросла с 0,03 процента до 0,06 процента
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Инфляция в России в период с 6 по 12 мая ускорилась в два раза по сравнению с предыдущей неделей — с 0,03 процента до 0,06 процента. Об этом говорится в обзоре «О текущей ценовой ситуации» от Минэкономразвития.

На такую динамику в первую очередь повлиял сегмент продовольственных товаров, цены на которые выросли на 0,12 процента (0,06 процента неделей ранее). Непродовольственные товары подешевели на 0,02 процента (минус 0,12 на прошлой неделе), а цены на услуги показали рост на 0,08 процента.

С начала года потребительские цены выросли на 103,28 процента, что несколько выше, чем в тот же период годом ранее (103,22 процента), а с начала мая — на 0,07 процента.

Лидером по недельному росту стали свекла (5,54 процента), лук (5,12 процента), морковь (4,79 процента), капуста белокочанная (3,89 процента) и картофель (2,57 процента).

По оценке Центробанка, инфляция в годовом выражении по-прежнему превышает десять процентов, а перейти к однозначным значением удастся не раньше июля этого года. К концу декабря регулятор надеется на замедление роста цен до 7-8 процентов, чтобы в следующем году они вернулись к целевому уровню в четыре процента.

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