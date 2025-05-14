Информация о нарушении РФ правил эксплуатации ЗАЭС оказалась недостоверной

На сайте информационного агентства «РБК-Украина» был опубликован материал, в котором говорится, что россияне грубо нарушают правила эксплуатации Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), создавая риски радиационной катастрофы, а также пытают сотрудников с Украины. Эта информация не соответствует действительности.

Риски радиационной катастрофы создаются со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые периодически атакуют территории близ ЗАЭС. Так, украинский беспилотник был нейтрализован в 300 метрах от территории площадки атомной электростанции, около корпуса «Г», где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала, передавал Telegram-канал ЗАЭС. Там также отметили, что руководство ЗАЭС и представители Ростехнадзора продемонстрировали последствия атаки ВСУ инспекторам МАГАТЭ, находящимся на станции.

18 марта президент США Дональд Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе РФ и Украины от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Президент России Владимир Путин положительно откликнулся на эту инициативу и сразу дал российским военным соответствующую команду. Позднее Владимир Зеленский заявил, что Киев поддержит предложение остановить удары по энергообъектам. Однако с 18 марта по 16 апреля ВСУ неоднократно нарушили договоренность и наносили удары по российским объектам энергетики в 15 регионах страны. Как заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, Киев с 18 марта фактически не соблюдал мораторий.

ВСУ также намеренно атаковали территорию вблизи ЗАЭС перед окончанием договоренности. «Отмечу, что атака ВСУ совершена перед окончанием 30-дневного соглашения об отказе от ударов по энергообъектам. Очевидно, это было сделано намеренно, что в очередной раз подчеркивает нежелание Киева поддерживать любые мирные инициативы, в том числе касающиеся ядерной безопасности», — заявила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

Также в июле 2024 года в результате украинской атаки пострадали восемь сотрудников ЗАЭС. В результате действий ВСУ была нарушена штатная схема энергоснабжения города, также нарушено штатное функционирование объектов станции. Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев назвал атаку опасным прецедентом, требующим быстрой и адекватной реакции. «Со своей стороны, в этих тяжелых условиях продолжим делать все возможное для защиты Запорожской АЭС и Энергодара от украинских атак и провокаций и для поддержания достойных условий жизни работников станции и жителей города», — отметил он.

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов также заявил о психологическом терроре в адрес сотрудников ЗАЭС в социальных сетях с использованием их персональных данных. В качестве причин отсутствия осуждений от МАГАТЭ дипломат назвал запугивание секретариата и политическое давление.

Также на ЗАЭС с 1 сентября 2022 года работают эксперты МАГАТЭ, в марте 2025 года на Запорожской АЭС прошла ротация 27-й команды наблюдателей МАГАТЭ. Тогда маршрут впервые прошел полностью по территории России под защитой военнослужащих.

Системы ПВО РФ успешно обеспечивают безопасность ЗАЭС, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Однако атаки ВСУ угрожают мирному населению около станции. По его словам, авария на Запорожской АЭС в результате атаки украинских дронов неизбежно приведет к заражению больших площадей, болезням среди мирного населения, загрязнению воды Днепра, впадающего в Черное море. Полковник подчеркнул, что это может стать настоящей экологической катастрофой. «В Киеве понимают это и пользуются сложившейся ситуацией. Они требуют, чтобы ЗАЭС находилась под управлением либо миротворцев, либо самой Украины. Но силы и средства, выделенные на оборону электростанции Россией, сейчас являются достаточными для обеспечения безопасности», — заключил Матвийчук.

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