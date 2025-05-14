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05:01, 14 мая 2025МирЭксклюзив

Названы цели стран ЕС на Украине

Политолог Томанн: У стран ЕС отсутствует единая цель в отношении Украины
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

У стран Европейского союза (ЕС) отсутствует единая стратегия в отношении Украины, каждая из них преследует собственные цели. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил французский исследователь геополитики, профессор Института социальных, экономических и политических наук в Лионе Пьер-Эммануэль Томанн.

«У членов Евросоюза очень разные планы насчет Украины. Берлин, например, уже давно хочет расширить геоэкономическую зону ЕС, и именно этим определяется его интерес к Киеву», — указал он.

При этом, по словам политолога, страны ЕС могут фактически конкурировать друг с другом, оказывая поддержку Украине. К примеру, Франция добивается лидерства в Евросоюзе по вопросам обороны и таким образом является соперником Германии, хотя обе страны стремятся помогать украинским властям.

Наконец, для Польши, стран Балтии и Северной Европы приоритетным является не включение Украины в состав ЕС, а обеспечение собственной безопасности, добавил Пьер-Эммануэль Томанн.

Ранее исследователь Томанн оценил возможность отправки европейских миротворцев на Украину. По его мнению, на данный момент это невозможно из-за позиции России и США.

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