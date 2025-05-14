Агрессивные заявления Макрона по Украине объяснили

Политолог Томанн: Словами о поддержке Украины Макрон укрепляет лидерство в ЕС

Заявлениями об усилении поддержки Украины президент Франции Эммануэль Макрон укрепляет свое лидерство в Европейском союзе (ЕС). Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал французский исследователь геополитики, профессор Института социальных, экономических и политических наук в Лионе Пьер-Эммануэль Томанн.

«Президент Макрон стремится утвердить Францию как лидера в сфере обороны и безопасности — причем в рамках и Евросоюза, и НАТО», — объяснил он.

Кроме того, по словам политолога, агрессивные заявления необходимы президенту Макрону для восстановления легитимности в стране. Он ее потерял после парламентских выборов 2024 года, когда пропрезидентские силы лишились абсолютного большинства в Национальном собрании, добавил Пьер-Эммануэль Томанн.

Ранее исследователь Томанн описал цели стран ЕС в отношении Украины. По его мнению, действия членов Евросоюза объясняют разные мотивы, хотя большинство из них продолжают поддерживать Киев.