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06:00, 14 мая 2025МирЭксклюзив

Во Франции назвали выгоду Парижа от конфликта на Украине

Политолог Томанн: Франция становится лидером в ЕС в обороне из-за Украины
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В условиях конфликта на Украине Франция становится лидером в Европейском союзе (ЕС) в области обороны и безопасности. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил французский исследователь геополитики, профессор Института социальных, экономических и политических наук в Лионе Пьер-Эммануэль Томанн.

«Париж уже сейчас хочет взять на себя лидерство в ЕС в вопросах обороны (...). Честно говоря, украинский конфликт позволил Франции продвинуться в достижении этой цели», — назвал он выгоду для Франции от конфликта на Украине.

По словам политолога, для французского руководства приоритетом стало развитие собственного военно-промышленного комплекса. Париж стремится, чтобы его производители успешно конкурировали с немецкими и американскими, добавил эксперт.

Ранее Пьер-Эммануэль Томанн объяснил «ястребиные» заявления президента Франции Эммануэля Макрона по Украине. По словам политолога, так французский лидер хочет укрепить лидерство страны в Евросоюзе.

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