В Европе признали подчинение интересам США

Политолог Томанн назвал Европу геополитической периферией из-за подчинения США

Европа остается геополитической периферией из-за своего подчинения интересам США. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил французский исследователь геополитики, профессор Института социальных, экономических и политических наук в Лионе Пьер-Эммануэль Томанн.

«[Европа] подчиняется геополитическим приоритетам Вашингтона и соглашается со статусом геополитической периферии», — назвал он положение европейских стран в мире.

При этом повышению роли Европейского союза (ЕС) в мировой политике препятствует и разобщенность его членов. Вместе с тем, по словам политолога, некоторые страны Европы все же могут в будущем стать более независимыми. К ним, в частности, можно отнести Францию, которая обладает собственным ядерным оружием и особой геополитической традицией, добавил эксперт.

Ранее Пьер-Эммануэль Томанн назвал выгоду Франции от конфликта на Украине. По его словам, в нынешних условиях Париж может стать лидером ЕС в сфере обороны.