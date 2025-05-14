Политолог Томанн: Европа как цивилизация не выживет без России

Европейская цивилизация не сможет выжить и стать значимым геополитическим центром без России. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил французский исследователь геополитики, профессор Института социальных, экономических и политических наук в Лионе Пьер-Эммануэль Томанн.

«Без России европейские страны не будет располагать достаточным геополитическим влиянием в новом мире соперничества великих держав», — объяснил он.

Кроме того, по мнению политолога, для повышения своей роли в мировой политике Европе и, в частности, Франции придется отказаться от следования геополитическим интересам США. Это особенно важно, когда американская глобальная мощь ослабляется, а мир становится многополярным, заметил эксперт.

Пьер-Эммануэль Томанн также назвал нынешнюю Европу «геополитической периферией». По его словам, страны Евросоюза соглашаются с этим статусом, подчиняясь целям Соединенных Штатов.