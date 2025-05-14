Трамп назвал «Оземпик» неэффективным препаратом для похудения

Президент США Дональд Трамп высказался об эффективности препарата от диабета «Оземпик», который стал популярным средством от лишнего веса. Его слова приводит Fox News.

Трамп оценил эффективность «Оземпика» и назвал его неработающим препаратом для похудения.

«У меня есть друг, очень умный, очень богатый, но у него есть большая проблема, у него серьезный избыток веса. Он покупал в Лондоне что-то, наверное, "Оземпик". Укол для жирдяев, как я его называю. Я не думаю, что лекарство работает, если честно, но ему хотя бы на душе приятней», — сказал он.

Американский лидер добавил, что его друг узнает себя в этом рассказе. Однако Трамп обещал не раскрывать его имя. По словам президента США, в Лондоне «Оземпик» стоил в 15 раз дешевле, чем в Соединенных Штатах.

Ранее издание The Sun со ссылкой на исследования сообщало, что уколы «Оземпика» могут спровоцировать болезни глаз и, как следствие, слепоту. При этом у людей с ожирением препарат увеличивал риск патологии в семь раз по сравнению с теми, кто пользовался другими средствами для снижения веса.