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05:35, 14 мая 2025Забота о себе

Трамп оценил эффективность «Оземпика»

Трамп назвал «Оземпик» неэффективным препаратом для похудения
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп высказался об эффективности препарата от диабета «Оземпик», который стал популярным средством от лишнего веса. Его слова приводит Fox News.

Трамп оценил эффективность «Оземпика» и назвал его неработающим препаратом для похудения.

«У меня есть друг, очень умный, очень богатый, но у него есть большая проблема, у него серьезный избыток веса. Он покупал в Лондоне что-то, наверное, "Оземпик". Укол для жирдяев, как я его называю. Я не думаю, что лекарство работает, если честно, но ему хотя бы на душе приятней», — сказал он.

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Американский лидер добавил, что его друг узнает себя в этом рассказе. Однако Трамп обещал не раскрывать его имя. По словам президента США, в Лондоне «Оземпик» стоил в 15 раз дешевле, чем в Соединенных Штатах.

Ранее издание The Sun со ссылкой на исследования сообщало, что уколы «Оземпика» могут спровоцировать болезни глаз и, как следствие, слепоту. При этом у людей с ожирением препарат увеличивал риск патологии в семь раз по сравнению с теми, кто пользовался другими средствами для снижения веса.

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