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17:18, 14 мая 2025Путешествия

Туристы устроили массовую драку в баре, ударили человека ножом и попали на видео

Daily Mail: Британские туристы устроили массовую драку в баре на Пхукете
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Британские туристы устроили массовую драку в баре на куроте Пхукет в Таиланде и попали на видео. Ролик публикует издание Daily Mail.

На ролике видно, что трое мужчин напали на другого отдыхающего и повалили его на пол. Несколько женщин попытались разнять дерущихся, затем к ним подключился охранник заведения. Уточняется, что позже участники конфликта переместились на улицу, и один из британцев несколько раз ударил человека ножом.

По данным источника, нападавшими были трое жителей города Лидс в возрасте 28, 33 и 34 лет. Их жертвой оказался 23-летний бразильский боец джиу-джицу Югурт Нубель Халече. Его доставили в больницу, где он восстанавливается от полученных травм.

Злоумышленникам удалось скрыться с места преступления. Полиция установила личности иностранцев и объявила их в розыск.

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