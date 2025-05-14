Туристы устроили массовую драку в баре, ударили человека ножом и попали на видео

Daily Mail: Британские туристы устроили массовую драку в баре на Пхукете

Британские туристы устроили массовую драку в баре на куроте Пхукет в Таиланде и попали на видео. Ролик публикует издание Daily Mail.

На ролике видно, что трое мужчин напали на другого отдыхающего и повалили его на пол. Несколько женщин попытались разнять дерущихся, затем к ним подключился охранник заведения. Уточняется, что позже участники конфликта переместились на улицу, и один из британцев несколько раз ударил человека ножом.

По данным источника, нападавшими были трое жителей города Лидс в возрасте 28, 33 и 34 лет. Их жертвой оказался 23-летний бразильский боец джиу-джицу Югурт Нубель Халече. Его доставили в больницу, где он восстанавливается от полученных травм.

Злоумышленникам удалось скрыться с места преступления. Полиция установила личности иностранцев и объявила их в розыск.