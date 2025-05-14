В Германии призвали возобновить поставки газа из России

Сопредседатель АдГ Вайдель призвала восстановить импорт газа из России

Германия должна возобновить поставки газа из России и запустить работу своих атомных электростанций (АЭС). К этому призвала сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель в ходе выступления в бундестаге.

«Без надежного и доступного по цене энергоснабжения экономическое восстановление невозможно. Пора покончить с энергопереходом. Необходимо активно форсировать возвращение к атомной и угольной энергетике, дешевому природному газу из России», — сказала она.

По ее словам, немецкая промышленность переживает кризис во многом из-за высоких цен на энергоресурсы. Это может привести к серьезному росту безработицы в ФРГ, заключила Вайдель.

Ранее с похожим призывом выступила глава немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (ССВ) Сара Вагенкнехт. «Возврат к недорогим энергоносителям, например, за счет трубопроводного газа из России, значительно облегчил бы нагрузку на потребителей и бизнес и стал бы стимулом для экономики», — сказала она.