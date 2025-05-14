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17:05, 14 мая 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на слова Рютте об окне возможностей решения украинского конфликта

Сенатор Джабаров: Слова Рютте об окне возможностей — забегание вперед
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Владимир Джабаров

Владимир Джабаров. Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Слова генерального секретаря Североатлантического альянса (НАТО) Марка Рютте об окне возможностей для урегулирования украинского конфликта в ближайшие 14 дней не имеют ничего общего с реальностью, считает председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Я думаю, что он рассказывает свой сон последний, потому что я не знаю, честно говоря, о чем он говорит. Еще переговоры не начались, еще не понятно, как они пойдут, а он уже считает, что в течение 14 дней все будет решено. Было бы шикарно и замечательно и окно возможностей бы никогда не закрывалось, если бы НАТО прекратило вмешиваться в российско-украинский конфликт», — сказал сенатор.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в ближайшие 14 дней откроется окно возможностей для урегулирования конфликта на Украине.

15 мая в Стамбуле должны состояться российско-украинские переговоры по урегулированию конфликта, которые 11 мая предложил провести президент России Владимир Путин без предварительных условий.

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