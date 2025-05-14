Внешность 64-летнего Шона Пенна на кадрах из интервью описали словами «словно бездомный»

Внешность американского актера Шона Пенна на кадрах из интервью описали словами «словно бездомный». Отрывок беседы опубликовал британский журналист и телеведущий Луи Теру на своей странице в соцсети X (ранее Twitter)

64-летний артист предстал перед камерой в черном джемпере и с небрежно уложенными седыми волосами и бородой. Также на носу знаменитости оказалась ссадина, а в руках он держал дымящуюся сигарету.

Пользователи высказались о ролике в комментариях под постом. «Ему всего 64?», «Мой 95-летний отец выглядит моложе», «Он постарел и выглядит как потертая кожаная сумка», «Кажется изрядно потрепанным», «Выглядит как наркозависимый», «Словно 90-летний бездомный», — заявили юзеры.

В апреле внешность 72-летнего американского актера, сценариста и профессионального боксера Микки Рурка на новом фото описали в сети фразой «тяжело смотреть».