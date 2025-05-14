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19:27, 14 мая 2025Забота о себе

Женщина с раком кишечника назвала недооцененные врачами симптомы заболевания

El Español: Американка списала симптомы рака кишечника на стресс
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Американке Эмме Димери врачи поздно диагностировали рак кишечника, поскольку недооценили симптомы смертельного заболевания. Ее историю рассказало издание El Español.

Димери впервые обратилась в больницу в связи с постоянной усталостью и спазмами в животе. Причем записываться на прием к врачу она сначала не торопилась, поскольку списала эти симптомы на стресс. Недооценили их и сами медики.

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Однако во время планового осмотра врачи обнаружили у женщины анемию. После этого врачи дали ей направление на колоноскопию, которая выявила рак кишечника, находившийся к тому моменту уже на четвертой стадии и давший метастазы. Несмотря на операцию, химиотерапию и лучевую терапию, заболевание прогрессировало, а в ремиссию американка вышла лишь после участия в исследовании в Университете Миннесоты, где ей предложили экспериментальное лечение.

Ранее нейросеть поставила женщине серьезный диагноз задолго до врачей. Правда, она игнорировала заболевание на протяжении года.

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