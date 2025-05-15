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18:55, 15 мая 2025Ценности

Алеся Кафельникова снялась в оголяющем тело наряде

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @kafelnikova_a

Российская модель Алеся Кафельникова снялась в образе, который оголил ее тело. Соответствующий кадр появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

26-летняя манекенщица разместила снимок, на котором предстала в черном прозрачном мини-платье c крупным вырезом. При этом она отказалась от бюстгальтера. Вдобавок звезда надела трусы с низкой посадкой, а в качестве аксессуаров выбрала цепочку с крестом, браслет и маленькую сумку.

Ранее в мае Алеся Кафельникова опубликовала фото в платье с декольте до пупка. Свой образ она дополнила косынкой в тон.

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