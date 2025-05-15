Лавров назвал Зеленского жалким после одной его фразы

Лавров назвал Зеленского жалким человеком после требований о приезде Путина

Президент Украины Владимир Зеленский, требуя личного присутствия российского лидера Владимира Путина на переговорах в Стамбуле, выглядит жалко. Об этом на заседании Дипломатического клуба, трансляция которого доступна на RuTube, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Сначала Зеленский делал какие-то заявления, что он требует, чтобы Путин прибыл лично [на переговоры]. Ну жалкий человек. Всем же понятно, кроме, наверное, его самого и тех, кто им кукловодит», — сказал он.

По словам министра, после этого «старшие товарищи» украинского лидера все-таки объяснили ему, что подобное поведение является глупым и настояли на необходимости проведения переговоров.

11 мая президент России Владимир Путин публично предложил украинской стороне возобновить прямые переговоры с Россией. Для этого он выступил с инициативой провести встречу 15 мая в Стамбуле.