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13:18, 15 мая 2025Бывший СССР

Лавров назвал Зеленского жалким после одной его фразы

Лавров назвал Зеленского жалким человеком после требований о приезде Путина
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский, требуя личного присутствия российского лидера Владимира Путина на переговорах в Стамбуле, выглядит жалко. Об этом на заседании Дипломатического клуба, трансляция которого доступна на RuTube, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Сначала Зеленский делал какие-то заявления, что он требует, чтобы Путин прибыл лично [на переговоры]. Ну жалкий человек. Всем же понятно, кроме, наверное, его самого и тех, кто им кукловодит», — сказал он.

По словам министра, после этого «старшие товарищи» украинского лидера все-таки объяснили ему, что подобное поведение является глупым и настояли на необходимости проведения переговоров.

11 мая президент России Владимир Путин публично предложил украинской стороне возобновить прямые переговоры с Россией. Для этого он выступил с инициативой провести встречу 15 мая в Стамбуле.

Вот это да!
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