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19:26, 15 мая 2025Ценности

Получавшая миллионы модель Playboy стала бомжом

Получавшая миллионы модель Playboy Гловер стала бомжом из-за отсутствия работы
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: David Westing / Getty Images

Британская супермодель Луиза Гловер, которая получала миллионы рублей в разгар карьеры, стала бомжом. Ее историю приводит The Sun.

42-летняя манекенщица, которая в том числе была моделью журнала Playboy и даже жила в особняке его издателя Хью Хефнера, сейчас живет в палатке из-за отсутствия работы. По словам героини материала, она пытается собрать пожертвования на специальной платформе, чтобы перебраться из палатки в лодку за 9000 фунтов стерлингов (964 тысячи рублей).

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«Я пытаюсь найти работу, но это очень тяжело. Я живу от заработка к заработку без возможности отложить деньги на жилье, а иногда и на продукты», — посетовала Гловер, которая в последние годы ушла из модельной индустрии, чтобы строить карьеру персонального тренера.

В феврале 2019 года бездомной стала бывшая топ-модель Настасия Урбано. На тот момент 57-летняя женщина была не в состоянии платить по счетам и пребывала в депрессии. Ей приходилось ночевать в помещениях банков, где клиентам предоставляют круглосуточный доступ к банкоматам.

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