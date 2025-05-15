Премьер Малайзии передаст слова Путина о MH17 семьям жертв катастрофы

Премьер Малайзии Анвар Ибрагим: Слова Путина о MH17 передадут семьям жертв

Слова президента России Владимира Путина о крушении самолета «Боинг-777-200» Malaysia Airlines, выполнявшего рейс MH17, передадут семьям жертв катастрофы. Об этом заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим, пишет РИА Новости.

«Я могу подтвердить, что Путин опроверг то, что он якобы не готов сотрудничать. Однако он не считает возможным сотрудничать ни с одним органом, который он или Россия не считают независимым», — отметил Ибрагим.

По словам премьера Малайзии, российский лидер выразил соболезнования и сочувствие семьям жертв крушения.

17 июля 2014 года «Боинг-777-200» авиакомпании Malaysia Airlines, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение. На борту были 298 человек, никто из них не выжил.

Совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО) назвал Россию ответственной за крушение рейса MH17. Кремль отверг обвинения ИКАО, назвав их ангаржированными.