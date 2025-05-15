Россиянам назвали защищающее от распространенного вида рака простейшее блюдо

Малышева заявила, что от рака защищают капуста кейл, морковь и облепиховое масло

Врач и телеведущая Елена Малышева и ее соведущие, офтальмолог Михаил Коновалов, иммунолог Андрей Продеус и кардиолог Герман Гандельман назвали в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале блюдо, защищающее от рака и сохраняющее зрение. Выпуск с объяснением докторов доступен на сайте телеканала.

Малышева призвала россиян готовить гнезда из нарезанной моркови, салата кейл, кабачка, облепихового масла и яйца. «Простейшее блюдо, которое сделает любой из вас», — заверила она зрителей. Врач объяснила, что почти все ингредиенты этого блюда содержат большое количество витамина А.

Коновалов напомнил, что это вещество предотвращает появление слепоты. Продеус, в свою очередь, рассказал, что благодаря витамину А кожа остается увлажненной и эластичной. А Гандельман заявил, что продукты, богатые этим витамином, помогают предотвратить развитие распространенного вида злокачественной опухоли — рака желудка.

Ранее Малышева призвала россиян немедленно включить в рацион один продукт. По ее словам, необходимо есть бычье сердце, так как в нем содержится много железа.