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20:09, 15 мая 2025Интернет и СМИ

Россиянам назвали защищающее от распространенного вида рака простейшее блюдо

Малышева заявила, что от рака защищают капуста кейл, морковь и облепиховое масло
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Врач и телеведущая Елена Малышева и ее соведущие, офтальмолог Михаил Коновалов, иммунолог Андрей Продеус и кардиолог Герман Гандельман назвали в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале блюдо, защищающее от рака и сохраняющее зрение. Выпуск с объяснением докторов доступен на сайте телеканала.

Малышева призвала россиян готовить гнезда из нарезанной моркови, салата кейл, кабачка, облепихового масла и яйца. «Простейшее блюдо, которое сделает любой из вас», — заверила она зрителей. Врач объяснила, что почти все ингредиенты этого блюда содержат большое количество витамина А.

Коновалов напомнил, что это вещество предотвращает появление слепоты. Продеус, в свою очередь, рассказал, что благодаря витамину А кожа остается увлажненной и эластичной. А Гандельман заявил, что продукты, богатые этим витамином, помогают предотвратить развитие распространенного вида злокачественной опухоли — рака желудка.

Ранее Малышева призвала россиян немедленно включить в рацион один продукт. По ее словам, необходимо есть бычье сердце, так как в нем содержится много железа.

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