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10:47, 15 мая 2025Путешествия

Россиянам предложили дешевые билеты в популярные курортные страны

Etihad Airways и Qatar Airways снизили цены на перелеты в Таиланд и Малайзию
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Robin Noguier / Unsplash

Авиакомпании Etihad Airways и Qatar Airways снизили цены на перелеты из России в Таиланд, Малайзию и на Филиппины. На дешевые предложения перевозчиков обратил внимание Telegram-канал «Ну че, народ, погнали!».

Так, билеты туда и обратно в популярные курортные страны Юго-Восточной Азии обойдутся около 50 тысяч рублей. К примеру, из Москвы в Куала-Лумпур можно слетать за 51,2 тысячи рублей, а на Пхукет за 51 тысячу рублей. Из российской столицы в Бангкок можно попасть за 47,4 тысячи рублей, а в Мале — за 52,1 тысячи рублей.

Также есть предложения с вылетом из Санкт-Петербурга — рейс в обе стороны на Пхукет стоит 55,9 тысячи рублей, а в Мале — 56,9 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что авиабилеты на юг России к началу лета подорожали до 85 процентов. В среднем стоимость перелетов в южные аэропорты — Сочи и Минеральных Вод — увеличилась на 30,5 процента в июне по сравнению с маем.

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