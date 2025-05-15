Рубио раскрыл ожидания США от переговоров России и Украины

Рубио: США не возлагают больших надежд на переговоры России и Украины в Стамбуле

США не возлагают больших надежд на предстоящие переговоры России и Украины в Стамбуле. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио, его слова передает Reuters.

«По моему мнению, я не думаю, что здесь [на переговорах] будет прорыв, пока президенты Путин и Трамп не будут напрямую взаимодействовать по вопросу украинского урегулирования», — подчеркнул госсекретарь.

Также Рубио отметил, что Трамп серьезно настроен на разрешение кризиса и «готов оказывать усилия по урегулированию столько, сколько потребуется».

Ранее Рубио допустил, что сроки возможной встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа будут зависеть от предстоящих переговоров России и Украины в Стамбуле.