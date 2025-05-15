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20:17, 15 мая 2025Мир

Рубио раскрыл ожидания США от переговоров России и Украины

Рубио: США не возлагают больших надежд на переговоры России и Украины в Стамбуле
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)
Марко Рубио (в центре)

Марко Рубио (в центре). Фото: Umit Bektas / Pool / Reuters

США не возлагают больших надежд на предстоящие переговоры России и Украины в Стамбуле. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио, его слова передает Reuters.

«По моему мнению, я не думаю, что здесь [на переговорах] будет прорыв, пока президенты Путин и Трамп не будут напрямую взаимодействовать по вопросу украинского урегулирования», — подчеркнул госсекретарь.

Также Рубио отметил, что Трамп серьезно настроен на разрешение кризиса и «готов оказывать усилия по урегулированию столько, сколько потребуется».

Ранее Рубио допустил, что сроки возможной встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа будут зависеть от предстоящих переговоров России и Украины в Стамбуле.

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