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16:36, 15 мая 2025Экономика

Москвичам спрогнозировали пик потепления

Синоптик Ильин: Пик потепления в Москве придется на 16-18 мая
Виктория Клабукова

Фото: Василий Кузьмичёнок / АГН «Мосĸва»

На смену заморозкам в Москву приходит потепление. Когда ждать его пика, RT рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Теплее всего окажется период с пятницы по воскресенье, 16-18 мая. В эти дни столбики термометров поднимутся до отметки в плюс 18-20 градусов. Однако уже в начале следующей недели температура в столичном регионе вновь понизится до 10-15 градусов тепла.

Также конец недели отметится дождями и грозами. Основной грозовой фронт, по прогнозам метеоролога, пройдет по западным районам Подмосковья: Волоколамскому и Можайскому. Вместе с тем Ильин не исключает формирование гроз и над самой столицей. Порывы ветра в ближайшие дни составит от 5 до 10 метров в секунду, а во время ненастья — до 12-17 метров в секунду.

Предстоящие дожди, по оценкам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, станут для Москвы аномальными. Согласно данным синоптика, до конца мая в городе выпадет еще 60 процентов от месячной нормы осадков.

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