В Москве бык проломил мужчине череп

Shot: В Новой Москве бык проломил череп мужчине в конюшне

В Новой Москве бык напал на мужчину и переломал ему кости черепа в конюшне. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его информации, ЧП произошло в деревне Язово. Там 55-летний мужчина подошел слишком близко к быку, из-за чего животное набросилось на него. Спасли его другие сотрудники конюшни — они оттащили быка и отвезли раненого в больницу.

Врачи оценивают состояние мужчины как крайне тяжелое. У него диагностировали черепно-мозговую травму, переломы черепа и лица, а также ушиб головного мозга.

Ранее в Уссурийске лошадь проломила череп и раздробила мозги хозяйки. Хозяйке лошади провели трепанацию черепа, она находилась в искусственной коме на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в течение десяти дней.