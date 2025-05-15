В России высказались о сходстве стамбульских переговоров в 2022 и 2025 годах

Сенатор Климов: Переговоры в Стамбуле — продолжение прерванного процесса

Россия рассматривает переговоры с Украиной в Стамбуле в 2025 году как продолжение процесса, прерванного в 2022, заявил в разговоре с «Лентой.ру» сенатор Совфеда Андрей Климов. Этим он объяснил сходство двух процессов.

«Мы рассматриваем это как продолжение процесса, прерванного не по нашей вине, — сказал политик. — И, раз это продолжение, то логично, что между текущими и прошлыми переговорами будет много схожего. Другое дело, что мы продолжаем не с нуля».

По словам Климова, Россия опирается на пункты, ранее обговоренные и подтвержденные сторонами, а также на объективную ситуацию в мире, заметно изменившуюся после 2022 года.

«Нужно принимать во внимание происходящее на фронте, отношение к конфликту в мире, которое сильно изменилось. Также президент России Владимир Путин объявил наши принципы еще в июне 2024 года, и это тоже учитывается», — объяснил сенатор.

Ранее возглавляющий делегацию помощник президента России Владимир Мединский заявил, что делегация настроена на серьезную профессиональную работу на переговорах с Украиной в Стамбуле. Он добавил, что смыслом прямых переговоров является необходимость выйти на установление долгосрочного и прочного мира путем устранения первопричин конфликта.