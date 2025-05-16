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09:41, 16 мая 2025Ценности

50-летняя Ева Лонгория в трусах снялась для журнала

Алина Гостева
Алина Гостева

Кадр: Byrdie

Американская актриса, продюсер и активистка Ева Лонгория в откровенных образах снялась для журнала Byrdie. Соответствующий материал появился на сайте издания.

50-летняя артистка предстала на одном из кадров в коричневом наряде бренда Маx Маrа. Комплект состоял из трусов и укороченной блузки с декольте до талии. При этом знаменитость отказалась от бюстгальтера, распустила волосы и надела массивные браслеты и кольцо.

Кроме того, звезду сериала «Отчаянные домохозяйки» запечатлели в топе от бикини и облегающей макси-юбке с разрезом. Отмечается, что автором снимков стала фотограф Софи Чан Андреассенд.

Ранее в мае американская актриса израильского происхождения Натали Портман в откровенных нарядах снялась для журнала Porter.

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