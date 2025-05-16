Арест имущества родственников бывшего мэра российского города-курорта продлили

В Москве суд продлил арест имущества экс-мэра Сочи Копайгородского

Мещанский районный суд Москвы продлил арест имущества родственников бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского и его жены Янины. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Арест будет действовать еще три месяца.

Его наложили на счета и недвижимость семьи 26 февраля. Копайгородскому предъявлено обвинение по статье 160 («Растрата») и 290 («Получение взятки») УК РФ. По версии следствия, он и его супруга похитили имущество города на сумму не менее 3,7 миллиона рублей. Также в ноябре 2023 года Копайгородский через жену получил от предпринимателя взятку в особо крупном размере. Она состояла в оказании услуг имущественного характера на сумму более 43 миллионов рублей. Экс-чиновник будет оставаться под стражей до 17 августа.