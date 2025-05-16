Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:07, 16 мая 2025Мир

Евродепутат оценил позицию Зеленского по мирным переговорам

Евродепутат Мариани: Позиции Зеленского по переговорам не очень реалистичны
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Cagla Gurdogan / Reuters

Позиции президента Украины Владимира Зеленского по урегулированию украинского конфликта не очень реалистичны. Об этом заявил депутат Европейского парламента от Франции Тьерри Мариани в беседе с РИА Новости.

«Некоторым нужно быть реалистами. Мы видим, что позиции господина Зеленского не очень реалистичны», — сказал Мариани.

Он отметил, что Европарламент препятствует мирному урегулированию конфликта и поддерживает Зеленского «во всех его проявлениях».

Ранее заместитель помощника президента США Себастьян Горка заявил, что Соединенные Штаты признают реалии на земле в вопросе урегулирования украинского кризиса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мединский назвал срок ожидания Россией украинской делегации

    Премьер Малайзии испугался неприятностей с женой после загадки Путина

    Россиянина осудили за планы отравить бойцов СВО

    Евродепутат оценил позицию Зеленского по мирным переговорам

    Актриса из фильма «Москва слезам не верит» погибла в ДТП

    Гимнастка в купальнике попала на обложку журнала

    Британский журналист указал на одну странную деталь на переговорах в Стамбуле

    Мерц заявил об отсутствии планов по поставкам Киеву ракет Taurus

    В Белом доме заявили о реалистичном подходе к урегулированию украинского конфликта

    В Британии указали на гнев Зеленского из-за решения Путина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости