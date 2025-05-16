Евродепутат Мариани: Позиции Зеленского по переговорам не очень реалистичны

Позиции президента Украины Владимира Зеленского по урегулированию украинского конфликта не очень реалистичны. Об этом заявил депутат Европейского парламента от Франции Тьерри Мариани в беседе с РИА Новости.

«Некоторым нужно быть реалистами. Мы видим, что позиции господина Зеленского не очень реалистичны», — сказал Мариани.

Он отметил, что Европарламент препятствует мирному урегулированию конфликта и поддерживает Зеленского «во всех его проявлениях».

Ранее заместитель помощника президента США Себастьян Горка заявил, что Соединенные Штаты признают реалии на земле в вопросе урегулирования украинского кризиса.