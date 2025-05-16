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20:16, 16 мая 2025Ценности

Хирург описала новую внешность Натальи Андрейченко фразой «рот неестественно растянут»

Хирург Осман предположила, что Наталья Андрейченко перенесла неудачную пластику
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Пластический хирург, дерматолог-косметолог Мадина Осман описала новую внешность российской актрисы Натальи Андрейченко фразой «рот неестественно растянут». Ее комментарий публикует портал «Страсти».

Эксперт предположила, что 69-летняя артистка перенесла неудачную пластику. По ее словам, проводивший процедуру медик не выполнил работу на должном уровне, что привело к искажению черт лица звезды.

«Создается впечатление, что хирург просто растянул лицо до ушей и на этом посчитал свою задачу выполненной. В итоге вместо улучшения внешнего вида произошла деформация лица, красивый и аккуратный рот оказался неестественно растянут. Создается впечатление чрезмерной подтяжки, что привело к созданию эффекта маски или мумии», — пояснила собеседница издания.

Ранее в мае диетолог, нутрициолог, репродуктолог, эндокринолог-гинеколог Кристина Пришвина назвала возможные причины изменений внешности 64-летней телеведущей Екатерины Андреевой.

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