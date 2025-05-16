Хирург описала новую внешность Натальи Андрейченко фразой «рот неестественно растянут»

Хирург Осман предположила, что Наталья Андрейченко перенесла неудачную пластику

Пластический хирург, дерматолог-косметолог Мадина Осман описала новую внешность российской актрисы Натальи Андрейченко фразой «рот неестественно растянут». Ее комментарий публикует портал «Страсти».

Эксперт предположила, что 69-летняя артистка перенесла неудачную пластику. По ее словам, проводивший процедуру медик не выполнил работу на должном уровне, что привело к искажению черт лица звезды.

«Создается впечатление, что хирург просто растянул лицо до ушей и на этом посчитал свою задачу выполненной. В итоге вместо улучшения внешнего вида произошла деформация лица, красивый и аккуратный рот оказался неестественно растянут. Создается впечатление чрезмерной подтяжки, что привело к созданию эффекта маски или мумии», — пояснила собеседница издания.

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